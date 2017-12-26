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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. انهيار سقف روضة تضم 100 طفل بـ ” الحلوة “

بالفيديو.. انهيار سقف روضة تضم 100 طفل بـ ” الحلوة “
حمود العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار سقف روضة أطفال بمنطقة الحلوة في حوطة بني تميم.

وظهر في الفيديو انهيار سقف الروضة دون وقوع إصابات، في إشارة مبكرة عن تعرض المبنى الذي يضم أكثر من 100 طفل إلى كارثة محتملة بالانهيار.


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