التمارين الرياضية تعزز القوة الدماغية

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية حتى لو لفترة وجيزة تعود بالفائدة على القوة الدماغية وتحسين المهام العقلية خاصة لكبار السن.

وأشارت الدراسة أن ممارسة الرياضة لمدة عشرين دقيقة قد يكون لها تأثير على الوظيفية التنفيذية للدماغ، كما أن الرياضة تفيد في تعزيز التحكم بحركة العين المرتبط بالوظيفة التنفيذية.

وأكد الباحثون أن الرياضة يمكنها أن تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة مما يزيد من مستوى النشاط البدني، وتساعد أيضا على إفراز نوع معين من البروتينات ذات الفوائد العصبية.