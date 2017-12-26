بالصور.. تدشين مشروع ” هذا أنا ” داخل سجن الإصلاحية بالعاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

تم تدشين مشروع (هذا أنا ) بإدارة سجن الإصلاحية بسجون العاصمة المقدسة بحضور مدير السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني و مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أ/عبدا لرحمن الردادي ومدير فرع هيئة الرياضة بمكة المكرمة أ/ أسامة الزامل ومدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالعاصمة المقدسة أ/ صالح الإندجاني وعدد من الضباط والضيوف والإعلاميين، المستمد فكرته من مدير السجون بالعاصمة المقدسة تحت تنفيذ شعبة التأهيل والإصلاح.

يهدف هذا المشروع إلي الإستفاده من إمكانيات النزلاء وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الحرفية والمهنية حيث تم تقسيم هذا المشروع إلى عدة أقسام قسم الخط وقسم الرسم وقسم المجسمات وقسم القراءة وقسم الموبيليا والخياطة وغيرها من الأقسام التي تصقل بها مهارات النزلاء.

تضمن هذا المشروع جولة ميدانيه علي جميع الأقسام والتي أبهرت الضيوف من مجسم للحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وبعض الصور التي تضمنت آيات قرانية وخط عربي ومجسم لبئر زمزم وتضمن المعرض أيضاً قسم الخياطة حيث تطور هذا القسم وأنتج مجموعة كبيره من الزى الخاص بالنزلاء.

وأشار مدير سجون العاصمة المقدسة أن حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في إصلاح هذه الفئة من المجتمع التي انجرفت في براثن الجريمة وإصلاحهم لعودتهم إلي المجتمع أفراد صالحين.

وفي نهاية المشروع كرم العقيد صالح بن علي القحطاني الضيوف ومدير شعبة التأهيل والإصلاح ومدير إدارة سجن الإصلاحية الرائد فهد اللحياني والملازم أول رائد السلمي.

