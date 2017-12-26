فيديو يوثق مهارة إحدى لاعبات كرة القدم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تقدم مهارة كروية مميزة في إحدى المباريات.
وتظهر الفتاة في الفيديو، وهي تراوغ لاعبتين من فريق الخصم، بطريقة ملفتة للأنظار.
والجدير بالذكر أن الأمريكية أليكس مورجان، والبرازيلية مارتا، من أبرز نجمات كرة القدم النسائية.
ويقولون البنات ما عندهن مهارات 🤔 pic.twitter.com/aMfnVcPEV3
— عبدالكريم الحمد (@abdulkarimHD) December 26, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 4 ساعات
يووووووووويل حااااااالي😭😭😭