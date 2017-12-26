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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

وفاة شخص إثر اصطدام مركبتين بجدة

وفاة شخص إثر اصطدام مركبتين بجدة
نايف السالم(صدى):

وقع صباح اليوم الثلاثاء حادثة اصطدام مركبتين ودهس شخص، قد سقطت أغراضه وسط الطرق بجدة ونزل لالتقاطها مما أسفر عن وفاته.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، ” سقوط أغراض من شخص وسط الطريق بـ جدة السنابل تسبب بنزوله لالتقاطها مما أدى لحادث اصطدام مركبتين و دهس الشخص نتج عنه وفاته .

وأضاف: ” باشر الحادث الجهات المختصة “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 4 ساعات

الله المستعان
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
اللهمَّ اني اسألك حسن الخاتمة
لاحول ولاقوة إلا بالله

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