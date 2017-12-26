مجلة فرنسية للأطفال تكشف حقيقة إسرائيل
بيَنت مجلة فرنسية تعليمية للأطفال، أن هناك في العالم 197 بلداً تمثل دولاً حاصلة على الاعتراف وبينها فرنسا وألمانيا والجزائر.
كما أوضحت مجلة Youpi ، أنه يوجد في العالم ” كيانات ” لا تعترف بها جميع الدول، وبينها إسرائيل وكوريا الشمالية.
من جابنها، وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى باريس أليزا بن نون، بأنه ” تأجيجا للمشاعر المعادية للسامية “، معبرة عن صدمتها منه.
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة ” بايار ” أن العدد سيتم سحبها من السوق اليوم الثلاثاء، بسبب تضمنه خريطة تفيد أن إسرائيل ” ليست دولة حقيقية “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 3 ساعات
صح الكلام ,,