بالصور.. حفل تسليم أطفال جمعية الوداد بمكة للأسر الحاضنة

حسين العلي(صدى):

أقيم يوم الإثنين الموافق ٧/ ٤ / ١٤٣٩هـ، في جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة حفل تسليم أطفال الجمعية للأسر الحاضنة وذلك على شرف د.محمد القحطاني مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة.

وتواجد كلاً من رئيس مجلس الاداره المهندس حسين بحري والمدير العام مازن زارع مدير العمليات المكلف هاشم ميره.

اطلع د محمد القحطاني على خطة العمل وكيفية الإجراءات المتبعه في الاشراف على الأطفال بالجمعية من قبل مديرة الجمعية بفرع العاصمه المقدسه الأستاذة / نسرين حافظ.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم الأطفال للأسر الحاضنة من قبل الدكتور محمد القحطاني وأشاد الدكتور بالأسر الحاضنة وبعظم أجرهم عند الله، كما أثنى على الجمعية وعلى جهودهم القيمة ودورهم الفعال في الإهتمام بالأطفال.

