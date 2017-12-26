عروس تقتل زوجها بمساعدة شقيقها خلال شهر العسل.. والسبب!!

القاهرة(صدى):

في جريمة بشعة، قامت عروس مصرية بقتل زوجها شنقاً بمساعدة شقيقها خلال فترة شهر العسل، رغبة منها في عدم استمرار حياتها معه.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية في تفاصيل الواقعة أن الأجهزة الأمنة تلقت بلاغاً من أهالي عزبة دعبس بقرية وادي الملاك التابعة لمحافظة الشرقية، بعثورهم على شاب – 25 عاما – عاطل مشنوقا على سريره داخل غرفة نوم منزله.

وأضافت تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الحادثة، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه، وأن وراء الحادث زوجته العروس 23 عاما وشقيقها 22 عاما وجميعهم من ذات القرية، وأن المتهمة لا ترغب في استكمال حياتها معه وأن زواجها منه كان بدون رغبتها منذ البداية.

وعلى إثر ذلك ألقت الجهات الأمنية القبض على الزوجة وشقيقها، والتحفظ عليهما، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.