عروس تقتل زوجها بمساعدة شقيقها خلال شهر العسل.. والسبب!!
في جريمة بشعة، قامت عروس مصرية بقتل زوجها شنقاً بمساعدة شقيقها خلال فترة شهر العسل، رغبة منها في عدم استمرار حياتها معه.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية في تفاصيل الواقعة أن الأجهزة الأمنة تلقت بلاغاً من أهالي عزبة دعبس بقرية وادي الملاك التابعة لمحافظة الشرقية، بعثورهم على شاب – 25 عاما – عاطل مشنوقا على سريره داخل غرفة نوم منزله.
وأضافت تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الحادثة، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه، وأن وراء الحادث زوجته العروس 23 عاما وشقيقها 22 عاما وجميعهم من ذات القرية، وأن المتهمة لا ترغب في استكمال حياتها معه وأن زواجها منه كان بدون رغبتها منذ البداية.
وعلى إثر ذلك ألقت الجهات الأمنية القبض على الزوجة وشقيقها، والتحفظ عليهما، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 4 ساعات
الجهل …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 4 ساعات
يخرب عئئئئئئلك يوليه😱😱😱
الحربي[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، يهبوا ياوجيههم ، أبك أبك وش فيها الأوادم صارت البهايم أحسن منها بكل شيء ،
هذي نتيجة التحرر والانحلال الأخلاقي ، شرب خمور ليل نهار ومراقص وأقراص مخدرات لين تخدرت
العقول وانمسحت بالمرة وصارت هالبهايم ماتميز تقتل وتنهب حتى أقرب الناس ، مالت عليكم
يا أتباع الغرب الكافر منظر ومظهر أنتم وقضاتكم اللي يسهلون عليكم حياتكم الإجرامية بأحكام
جلبها بني (( صهيون))، يهبوا ياوجيهكم عليكم اللعنة إلى يوم الدين.
مع وافر المحبة.
بنت النور[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوه الا بالله ضاع عمرها ماتبيه اخذي نفسك وعلى بيت اهلك الله المستعان
رااايق[ عدد التعليقات: 3238 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله **
توق[ عدد التعليقات: 13698 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله
اكيد الموضوع اكبر من انها مغصوبة عليه
واضح انك قوية ومجرمة مو ضعيفة مسكينة
كيف قدرو يجبرونك عليه لا واخوك مشترك معك بالجريمة
العالمي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
الزول وصله للصاجه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكفينا شر المصارنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 3 ساعات
ي للطيف الحال لطفك يارب
jamalco[ عدد التعليقات: 5722 ] نشر منذ 3 ساعات
نهايتكم سوده ترجلت النسوين خذو بالكم من نسوينكم يرقاله ههههههههههههههههههههاي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15753 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا 😒
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6399 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6259 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي نهاية زواج الغصب متى تفهم العقول انه الزواج برضا البنت مثل ماهو معروف بشرع الله ولا بعد الزوج عاطل وش الزواج بالله عليكم الله يعينها على مصيبتها
برق[ عدد التعليقات: 11333 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي نتيجة الغصب
نتيجة الجهل
نتيجة العادات والتقاليد القبليه
نتيجة التخلف
نتيجة بنت العم لولد عمها
نتيجة قولتهم البنت عيب ياخذها غريب
كلها اخطاء وتخلف
برق[ عدد التعليقات: 11333 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت النور
واذا كان اَهلها هم اللي غاصبينها عليه، واذا جاتهم رجعوها له
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 1 ساعة
يا دافع البلاء يا دافع البلاء
كل هذا عندكم يابرق
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي
انا صرت من اقرا عنوان الخبر اعرف انها في مصر
الله لا يبلانا