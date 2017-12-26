بالصور.. أمير الباحة يلتقي رؤساء المراكز بالمنطقة

ابراهيم الزهراني(صدى):

‏بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المراكز في محافظات المنطقة وما يعترضها من عوائق،سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي الذي عقد أمس بالقاعة الكبرى بديوان الإمارة بمدينة الباحة، الذي خصص لمناقشة احتياجات المراكز في المنطقة، بحضور وكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير الباحة بالحضور، مشيراً إلى الدور الفاعل لرؤساء المراكز لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلمس احتياجاتهم ، والعمل على حلها دون تكبد المواطن عناء مراجعة المحافظة أو الإمارة، منوهاً سموه بإيجابية عمل بعض المراكز في المنطقة، حاثاً البعض منها على تكثيف الجهود والعمل على خدمة المواطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تولي كل الاهتمام والحرص بخدمة المواطن.

وشدد سموه على رؤساء المراكز أهمية الرفع للإمارة بكل ما يحتاجه الأهالي من خدمات واحتياجات وزيادة الإنتاجية في العمل، مشيراً إلى ضرورة تطوير عمل المراكز من خلال دعمها بالكوادر البشرية، والتعاون بين رؤساء المراكز والمشايخ وعرفاء القرى، والعمل على متابعة الخدمات العامة بالمراكز.

واستمع سمو الأمير حسام بن سعود، إلى مداخلات عدد من رؤساء المراكز .

كما تخلل اللقاء كلمة لمدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي أكد فيها حرص شرطة المنطقة على دعم مراكز ومخافر الشرط بالمراكز ، حاثاً على أهمية التواصل والتعاون بين المراكز والشرطة،فيما ألقى وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله الراجح كلمة شدد فيها على دور رؤساء المراكز لخدمة الأهالي .

حضر اللقاء مستشار سمو أمير المنطقة عبدالله بن محمد الخربوش ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق علي بن عيد الغامدي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير عام متابعة المشاريع والخدمات بوكالة الامارة للشؤون التنموية جديع بن حزام القحطاني .