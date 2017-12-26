كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ ” كوانغ ميونغ سونغ-5 “
أعلنت مصادر مطلعة أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وقالت أن الشمال أنهى العمل على قمر صناعي وأطلق عليه اسم ” كوانغ ميونغ سونغ-5 “.
وأضافت المصادر : أن خطة الشمال هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات وأجهزة اتصالات في المدار. وقد حذر مراقبون مسبقا من أن البرنامج الفضائي للنظام في كوريا الشمالية هو غطاء لاختبارات عسكرية.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت القمر الصناعي ” كوانغ ميونغ سونغ-4 ” في شهر فبراير لعام 2016.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 4 ساعات
يارب يطيح فوق بيت رئيس كوريا الدب
وينفجر على راسه🤗🤗🤗
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 4 ساعات
برغم العقوبات الدولية ولكن من الواضح ان التطور ليس له حدود لدى كوريا الشمالية وقد وصلت مرحلة من التطور فى إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء وقد أنهى العمل على قمر صناعي وأطلق عليه اسم ” كوانغ ميونغ سونغ-5 “ ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت القمر الصناعي ” كوانغ ميونغ سونغ-4 ” في شهر فبراير لعام 2016 وتكنولوجيا الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية وتصنيع الاقمار الصناعية تعتبر حصريا على دول قليلة بالعالم فقط من لديها تلك التكنولوجيا لقد سببت كوريا الشمالية صداع مزمن لدى الامريكان والغرب خوفا من تسريب تلك التكنولوجيا الى العرب أو أيران او الدول الاسلامية مثل باكستان و ماليزيا .