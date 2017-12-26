كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ ” كوانغ ميونغ سونغ-5 “

بيونج يانج(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وقالت أن الشمال أنهى العمل على قمر صناعي وأطلق عليه اسم ” كوانغ ميونغ سونغ-5 “.

وأضافت المصادر : أن خطة الشمال هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات وأجهزة اتصالات في المدار. وقد حذر مراقبون مسبقا من أن البرنامج الفضائي للنظام في كوريا الشمالية هو غطاء لاختبارات عسكرية.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت القمر الصناعي ” كوانغ ميونغ سونغ-4 ” في شهر فبراير لعام 2016.