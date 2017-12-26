استشهاد رقيب بالعوامية.. وشقيقه: تمنى الشهادة فرزقه الله بها

خالد الضبيبي(صدى):

استشهد الرقيب خالد بن محمد بن أحمد الصامطي، عصر الأحد، ببلدة العوامية بالقطيف، أثناء مداهمة أمنية لرجال الأمن لأحد الاوكار الإرهابية.

وتبادلت قوات الامن، إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابيين، أسفر عنها استشهاد الرقيب في قوات الأمن والحماية منذ 16 عاماً.

من جانبه، أشار عبدالرحمن الصامطي، شقيق الشهيد، إلى أن الشهيد خالد متزوج حديثاً قبل 8 أشهر، و كان محبوباً بشكل كبير في العائلة ويتصف بنكهة رائعة، لافتاً إلى أنه صاحب ابتسامة جميلة وصادقة ويتمتع برأي ورجاحة عقل وله تأثيره في البيت والعائلة، وعن ترتيبه بين إخوانه الذكور التسعة فهو السادس.

وأوضح عبدالرحمن أن الشهيد، كان دائماً يدعو أن يرزقه الله الشهادةَ وكان مِقداماً، وكان يذهب إلى المنطقة الشرقية انتدابات، مشيراً إلى أنه كانت لديه دورات تدريبية قوية داخل وخارج المملكة في التخصص ضد الإرهاب.

وكشف عبدالرحمن أن الشهيد حضر من القطيف يوم الجمعة، وذلك لكي يزف أخي في عرسه، ليعود يوم السبت للقطيف لينال الشهادة يوم الأحد.