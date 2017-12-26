” الخضيري ” يكشف عن حالة تحول ” زيت الزيتون ” لمادة مسرطنة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت أبحاث علمية بريطانية، مدى خطورة غلي زيت الزيتون، الذي يستخدمه البعض، على أساس فائدته الكبيرة، دون إدراك أن حرارة القلي العالية له، تحيل فائدته إلى أضرار جمة، تصيب بالسرطان وأمراض السكري.

وقال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، ” جامعة كارديف ميتروبوليتان في بريطانيا توّثق ببحث علمي خطورة القلي بزيت الزيتون وأن حرارة القلي العالية تنتج الدهيدات وكربونات وهيدروكربونات مسرطنة وأنه قد يكون سبب للسرطان ولمرض السكري “.

ويشار إلى أن القلي بزيت الزيتون قد يكون أقل أنواع القلي ضررًا، ويلجأ له المعظم نظرًا لفائدته وجودته المعهودة، من بين كافة أنواع الزيوت الأخرى، ولكن عند قليه يختلف الأمر كما كشفت الأبحاث.