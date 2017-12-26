” الخضيري ” يكشف عن حالة تحول ” زيت الزيتون ” لمادة مسرطنة
كشفت أبحاث علمية بريطانية، مدى خطورة غلي زيت الزيتون، الذي يستخدمه البعض، على أساس فائدته الكبيرة، دون إدراك أن حرارة القلي العالية له، تحيل فائدته إلى أضرار جمة، تصيب بالسرطان وأمراض السكري.
وقال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، ” جامعة كارديف ميتروبوليتان في بريطانيا توّثق ببحث علمي خطورة القلي بزيت الزيتون وأن حرارة القلي العالية تنتج الدهيدات وكربونات وهيدروكربونات مسرطنة وأنه قد يكون سبب للسرطان ولمرض السكري “.
ويشار إلى أن القلي بزيت الزيتون قد يكون أقل أنواع القلي ضررًا، ويلجأ له المعظم نظرًا لفائدته وجودته المعهودة، من بين كافة أنواع الزيوت الأخرى، ولكن عند قليه يختلف الأمر كما كشفت الأبحاث.
بنت النور[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 4 ساعات
وه يالله سترك اغلب اكلي بزيت الزيتون 😰😰
رااايق[ عدد التعليقات: 3238 ] نشر منذ 4 ساعات
زيت الزيتون أعتقد ماهو للقلي !! هو للزعتر والسلطة والفتوش والتبولة ** أممممممممم ههههه
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وغيرها من الأستخدامات الأخرى ** غير القلي المباشر **
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 4 ساعات
عادي تطمني كلي وانتي متطمنه يابنت النور.بس لاتغلينه
أنا يوميآ بعد صلاة الفجر أشرب ملعقتين منه😋
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6587 ] نشر منذ 3 ساعات
حيرتونا والله ماعرفنا لكم ياها الدخاتره😁😂☺الحمدلله والشكر ماحب طعمه ومقدر اشربه حاولت مره بس فشلت ماحاولتي😁 ولااستخدمه للطبخ رغم فوائده😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 3 ساعات
😋😋😋😋😋حلوا بكل حالاته
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 3 ساعات
زيت السمسم اللي تجره النياق وبس
ومن راقب الناس مات هماً 😋😋😋😋
كان زمان[ عدد التعليقات: 2204 ] نشر منذ 3 ساعات
أكل بدون زيت الزيت ما يحلى .. خصوصاً الحمص …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 3 ساعات
كل صباح واسأل المجربين
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2204 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلي زيت زيتون واشربي لين يطلع من عيونك-صحه وعافيه ومايضر- الضرر حال غليه-لكل نوع زيت للطبخ زيت محدد بشرط مايعاد القلي فيه وللاكل زيت وووو والحمد لله على النعمه-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي تطبخ على الحم لاتحط زيوت تكتفي بالشحم الي فيه😋😋😋😋😋😋😋😋😋وبذات 🐫🐫🐫🐫🐫🐪🐪🐪🐪🐪
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله عليك يالست محرومه شكلك تعشقين لحم الحاشي الحرمه عندي ماتداني ريحته أجيبه في البيت وأكل لحالي