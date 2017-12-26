فاتورة كهرباء بـ 284 مليار دولار بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة تسكن في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تدعى ماري هورومانسكي، لصدمة شديدة عندما علمت أن فاتورة الكهرباء الخاصة بها تبلغ 284 مليار دولار.

وقالت ماري ” دخلت على حسابي الإلكتروني لمعرفة قيمة الفاتورة وقد تفاجأت أني مطالبة بسداد مليارات الدولارات، وتساءلت ما إذا كان سبب ذلك هو استخدام أضواء عيد الميلاد “.

ومن جانبه قام أبنها بالتدخل وأجرى اتصالًا مع شركة الكهرباء، ليتم تصحيح الفاتورة إلى 286.46 دولار.