فاتورة كهرباء بـ 284 مليار دولار بالولايات المتحدة
تعرضت سيدة تسكن في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تدعى ماري هورومانسكي، لصدمة شديدة عندما علمت أن فاتورة الكهرباء الخاصة بها تبلغ 284 مليار دولار.
وقالت ماري ” دخلت على حسابي الإلكتروني لمعرفة قيمة الفاتورة وقد تفاجأت أني مطالبة بسداد مليارات الدولارات، وتساءلت ما إذا كان سبب ذلك هو استخدام أضواء عيد الميلاد “.
ومن جانبه قام أبنها بالتدخل وأجرى اتصالًا مع شركة الكهرباء، ليتم تصحيح الفاتورة إلى 286.46 دولار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 5 ساعات
سددي وبعدين اشتكي واستفهمي ,,
.. يعني الاخطاء حتى عندهم .. بس هم يساوونها بسرعه .. واحنا غير ماشاء الله علينا ,,
,, يقولك سدد ، ولياسددت انتهى الكلام ، والله لو ينبت براسك نخله مايتغير شي ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 3 ساعات
ضحكتني الصوره😂😂😂😂😂
طبعآ أمس جو فصلو علي الكهرباء
طلعت لقيت الفني
سلامات يبوالشباب ليش تفصله
قالت عليك مبلغ……..ريال
مبلغ كبير
وبعدين أنا أسدد كل خمسه شهور
أثرهم حاطين طبلوني تجاري وهو سكني
فأنتبهوا ياشباب
كثير طبالينهم مسجلة تجاري وهم مايدرون
المهم رحت الشركة وطربقتها فوق روسهم
بس طلعو أحسن مني
ورجعو لي التيار بعد ماقدمت طلب وبلاغ
وقبل اشوي جاني الفني وسجل الطبالين كلها
وزانت الأمور🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصيحة ياأخوان
الي طبالين الكهرباء عندهم سكني
وساكنين جمب مولات أو محلات واسواق
أو العدادات الي فجدار واحد سكني وتجاري
شيكو على عداداتكم
البعض سكني وتافاجئوا أصحابها بفواتير جتهم مرتفعه
ويوم شيكو لقوها تجارية وهي سكنية
وانا منهم
فعجلوا بالأستفسار قبل تجي أسعار التعرفه الجديده.