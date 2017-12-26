” المهندسين ” : ضبط 200 شهادة مزورة وتحديث الهوية الخاصة بالهيئة خلال 2017

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، اليوم الثلاثاء، عن إنجازات الهيئة خلال عام 2017، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

أوضح ” العبداللطيف ” أن من أبرز ما تحقق هذا العام صدور قرار تدقيق شهادات الفنيين، حيث دققت أكثر من 25 ألف شهادة لمساعدي المهندسين وضبطت أكثر من 200 شهادة مزورة وتم إحالتها للجهات المختصة، كما صدر إقرار نظام مزاولة المهن الهندسية وإقرار كود البناء السعودي.

وأضاف أن الهيئة عقدت نحو 780 برنامج ودورة تدريبية مدعومة استفاد منها أكثر من 20 ألف مهندس، كما أطلقت 50 دورة متخصصة للمهندسات.

وعلى صعيد البنية التحتية قامت الهيئة بشراء مبنى خاص ودائم للأمانة العامة بالهيئة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى اعتماد لائحة تنظيم العمل الداخلي بالهيئة لتسيير العمل الداخلي بشكل واضح وسلس خلال المرحلة المقبلة، وتحديث الهوية الخاصة بالهيئة.