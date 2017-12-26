تدشين مركز استشارات الإدمان بـ ” نبراس “

نايف السالم(صدى):

دشَن الدكتور فيصل بن سعد الشثري، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مركز استشارات الإدمان ” 1955 ” ، ضمن برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس “.

وأكد الدكتور الشثري، أن أهمية المركز تكمن في الإسهام لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهدد شباب المجتمع وأسره.

وأوضحـ أن مركز استشارات الإدمان يتلقى الاتصالات عن طريق الرقم المجاني (1955) وعلى ” واتساب ” 0552001955 من جميع مناطق المملكة، ويعمل على خدمة الأسر التي لديها مدمن، إلى جانب اتصالات متنوعة ما بين طلب حالات علاجية ونقل قسري، وما بين استشارات متنوعة تتم بسرية كاملة وبأسلوب حضاري.