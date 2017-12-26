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بلاغ مواطن لنقل مريض وزنه 180 كيلو جرام بمكة

بلاغ مواطن لنقل مريض وزنه 180 كيلو جرام بمكة
نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية ” 911 ” بلاغا من مواطن يطلب المساعدة لنقل مريض بالسمنة إلى المستشفى ويبلغ وزنه 180 كيلو جرام في العاصمة المقدسة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني اليوم الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بلاغ من مواطن عن رغبته بالمساعدة لنقل مريض بالسمنة يزن (١٨٠) كجم بـ العاصمة المقدسة ويبلغ من العمر (٧٠) عاماً من شقته بالدور الثاني إلى المستشفى “.

وأضاف: ” باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقله “.


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