وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للمواطنين فقط، بنظام العقود المؤقتة.

واشترطت الجامعة في تخصص الهندسة المدنية والبيئة، أن يكون المتقدم ذكر، حاملا لشهادة الماجستير في هندسة الطرق.

أما عن تخصص الهندسة الطبية الحيوية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية-مسار الجغرافيا، فطالبت بأنثى حاملة لشهادة الماجيستير وفقا للتخصص المذكور.

وطالبت الجامعة في تخصص الإتصال والإعلام، أنثى حاملة لشهادة الماجيستير في الإتصال الاستراتيجي، أو الصحافة، أو العلاقات العامة.

بينما تمثلت شروط تخصص تقنيات التعليم، في ذكر حاملا لشهادة الماجيستير في الحاسب الآلي، تقنيات التعليم.

وأشارت الجامعة إلى من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة بسرعة التقديم عبر موقعها الإلكتروني، حتى الساعة الثالثة عصر الجمعة القادمة، مع مراعاة رفع الملف بصيغة PDF، ويشمل للمستندات التالية: – سيرة ذاتية- صورة من الشهادات الدراسية المطلوبة- صورة من بطاقة الهوية الوطنية- صورة من الخبرات العلمية و العملية