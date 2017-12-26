بالفيديو.. ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

عمان(صدى):

نشرت وسائل إعلام اردنية مقطع فيديو للملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، وهو يشارك في تمرين عسكري بالذخيرة الحية.

وأظهر المقطع الملك عبدالله، وهو بالبدلة العسكرية، يشارك الجنود التدريب، بعد أن نزل من طائرة عسكرية لمعسكر تدريب تابع للجيش الأردني.

يشار أن العاهل الأردني اعتاد الظهور في مناسبات مختلفة لا تتسم بالطابع الرسمي والتقليدي المرتبط بمنصبه، منها ظهوره وهو يقود دراجة نارية، وأخرى وهو يحضر مباراة للمنتخب الأردني لكرة القدم، وظهر مرتديا تيشيرت منتخب بلاده تشجيعا له.

كما أنه شارك في الضربات الجوية الأردنية ضد ” داعش ” في أعقاب إعدام التنظيم للطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، ومن المعروف عنه أنه التحق بالخدمة العسكرية بالجيش الأردني برتبة ملازم أول بعد دراسته في الأكاديمية العسكرية ” ساندهيرست ” البريطانية عام 1980.