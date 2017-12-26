السلطات اللبنانية توقف المسؤول الشرعي لـ ” داعش “

بيروت(صدى):

أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني شخصًا سوريًا في منطقة الهرمل بالبقاع اللبناني، واعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي أوردت النبأ، أن قوة تابعة لجهاز أمن الدولة تمكن من إلقاء القبض على السوري أحمد الرحيل من بلدة الطبقة بالرقة السورية وهو داخل إلى لبنان خلسة آتيًا من الرقة ومقيم بالبقاع.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحيل ألقي القبض عليه فجرًا وهو آت إلى منطقة الهرمل بالبقاع اللبناني، وبالتحقيق معه اعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم ” داعش ” الإرهابي. وأحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.