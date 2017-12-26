مركز استشارات الإدمان يعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مركز استشارات الإدمان (1955) يعد أحد أبرز برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” ، والذي يحضى بمتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (يحفظه الله) من أجل تقديم خدمة أسرية إرشادية علاجية حول تعاطي المخدرات والإدمان، ويتلقى مركز استشارات الإدمان اتصالات المواطنين والمقيمين لتقديم الاستشارات الأسرية عبر الاتصال بالرقم المجاني (1955) وعلى واتس أب 0552001955 من جميع مناطق المملكة، ويعمل المركز، لخدمة الأسر التي لديها مدمن أو أكثر.

ويتلقى المركز اتصالات متعددة من مواطنين ومقيمين من كافة مناطق المملكة، وتتنوع ما بين طلب حالات علاجية ونقل قسري، وما بين استشارات متنوعة تتم بسرية كاملة وبأسلوب حضاري.

وأضاف د. الشثري أن المركز يخضع لإشراف إداري ومهني متخصص من قبل ” الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل، وفقاً لمتطلبات الحاجة ومعايير الأداء المعمول بها في مثل هذه المراكز عالمياً.

وأبان أن أهمية المركز تكمن في المساهمة لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية التي هددت شباب المجتمع وأسره.

وذكر أنه نظراً لإحجام المدمن أو أسرته عن طلب العلاج غالباً يكون بسبب وجود مخاوف من مساءلة أو ملاحقة قانونية أو عدم سيطرة الأسرة على المريض المدمن ورفضه للعلاج، مما يشكل خطورة على نفسه وعلى أسرته؛ لهذا توجب إنشاء هذا المركز ليكون بمثابة التدخل السريع وحلقة الوصل بين المدمن والجهات العلاجية.

ويهدف المركز إلى الإبلاغ عن حالات العنف التي تتطلب تدخلات لازمة، ومساعدة الأسر المتضررة من اعتداءات مريضها المدمن ورفضه للعلاج، والإرشاد إلى المؤسسات المتخصصة في العلاج والتأهيل، كذلك تقديم الحلول المثلى للمشكلات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والقانونية التي تواجه الحالة أو أسرة الحالة.