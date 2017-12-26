” الشورى ” يقرر إعفاء الجنود المرابطين من سداد قروض الصندوق العقاري

علي القحطاني(صدى):

قرر مجلس الشورى، إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل ” في الحد الجنوبي ” ، من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.

وطالب المجلس في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الصندوق الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هـ من التنظيم الجديد للدعم السكني.