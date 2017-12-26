طلاب جامعة الطائف يلجأون لـ ” أسوارها ” اختصارا للوقت

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لجأ طلاب بجامعة الطائف، إلى سلوك مخالف للأنظمة، بالقفز على أسوار الجامعة للوصول إلى القاعات، مبررين ذلك رغبتهم في الوصول السريع دون تأخير، بسبب عدم وجود مواقف نظامية، وإيقاف مركباتهم في مواقف بعيدة.

وأرجع الطلاب هذا التصرف، إلى عدم وفاء مدير الجامعة الدكتور حسام زمان بوعوده لهم، حيث وعدهم بتدشين مشروع المواقف النظامية في الخامس من أكتوبر، ولم يطلق المشروع حتى الأن، دون أسباب واضحة.

وتعد مشكلة المواقف النظامية بجامعة الطائف، عائقًا أمام الطلاب، في اختصار الوقت والوصول للجامعة في وقت مبكر، مما يجعلهم يلجأون للقفز من الأسوار للوصول إلى الحرم الجامعي اختصارًا للوقت والجهد.