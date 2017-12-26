فيديو مروع لتمساح يفترس كلبا

متابعات(صدى):

هاجم تمساح ضخم ، كلب ، بوحشية أثناء سباحته في بركة مياه موحلة .

حيث وثقت سيدة يعتقد أنها صاحبة الكلب مقطع فيديو ، رصد لحظة اقتراب كلب من البركة وبدأ يسبح في المياه الموحلة قبل أن تفاجأ بتمساح يقفز من المياه ويهاجم الكلب.

ولم تتمكن السيدة من تصوير المجزرة، حيث هربت بسرعة من مكان الحادث وسط صرخاتها، ويمكن سماع الكلب يعوي من شدة الألم.