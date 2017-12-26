” الأربش ” تستنكر التعتيم الإعلامي العالمي على اغتيال ” الجيراني “

نايف السالم(صدى):

استنكرت كوثر الأربش عضو مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الصمت الإعلامي العالمي حول انتهاكات إيران، واغتيال الشيخ الجيراني.

وقالت الأربش في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اختطاف ثم اغتيال وإخفاء بشع. ثم صمت إعلامي عالمي مريب!. ماذا لو كان المغدور ليس وطنيًا، والغادر ليس من عبّاد إيران؟ ” .

وكانت الداخلية، أعلنت أمس الإثنين، عن استشهاد الشيخ الجيراني، بعد العثور على جثته مدفونة في إحدى المزارع، خلال مداهمة مقر اختباء الإرهابي المطلوب سلمان الفرج.