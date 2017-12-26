” الأربش ” تستنكر التعتيم الإعلامي العالمي على اغتيال ” الجيراني “
استنكرت كوثر الأربش عضو مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الصمت الإعلامي العالمي حول انتهاكات إيران، واغتيال الشيخ الجيراني.
وقالت الأربش في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اختطاف ثم اغتيال وإخفاء بشع. ثم صمت إعلامي عالمي مريب!. ماذا لو كان المغدور ليس وطنيًا، والغادر ليس من عبّاد إيران؟ ” .
وكانت الداخلية، أعلنت أمس الإثنين، عن استشهاد الشيخ الجيراني، بعد العثور على جثته مدفونة في إحدى المزارع، خلال مداهمة مقر اختباء الإرهابي المطلوب سلمان الفرج.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 9 دقائق
للحق .. وكمتابع ..
كوثر الأربش .. رغم أنها شيعية وقتل أبنها في تفجير مسجد بالدمام ..
ألا أنها أنسانة وطنية وضد إيران ومع الدولة .. وكل كتاباتها مع الوطن وضد إيران ….