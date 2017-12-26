أحذية ” الفرو ” تسبب تلف الغضاريف

متابعات(صدى):

تلجأ الكثير من النساء في فصل الشتاء تحديدا إلى ارتداء أحذية الفرو الناعمة لتدفئة الأقدام، ولكن الكثير من الخبراء والأطباء حذروا من ارتدائها لأنها تتسبب في تشوهات الركبة والقدمين.

وأوضح الأطباء أن استمرار ارتداء هذه الأحذية يؤدي إلى تلف الغضاريف وتعرضها لتشوهات خطيرة والآم في الظهر، كما تؤثر على السلسلة الكاملة لحركة الجسم وتغير وتيرتها.

وينصح طبيب ألماني السيدات اللواتي تفضلن هذه الأحذية بوضع نعل خاص بالاستشارة مع طبيب العظام وإجراء بعض الفحوصات في القدم والركبة لمعرفة مدى استقامتها.