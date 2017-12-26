تنظيم ورشة عمل للتعريف بضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن تنظيمها ورشة عمل، الأربعاء المقبل؛ للتعريف باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري في مدينة الرياض.

وأشارت الهيئة في بيان لها، صباح اليوم، إلى أن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

وأكدت الهيئة، ان الخدمات المرتبطة بالعقارات تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة كذلك بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، وغيرها.

و تأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم المناطق، بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة الخطوات المطلوبة لعملية الإستعداد.

ويذكر ان ضريبة القيمة المضافة،سيتم تطبيقها مطلع يناير المقبل.