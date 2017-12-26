بالصور.. بلدية أبو عريش تنفذ 817 جولة خلال شهر ربيع

تركي السالم(صدى):

نفذت الرقابة الصحية ببلدية أبو عريش التابعة لمنطقة جازان، 817 جولة خلال شهر ربيع من العام الجاري.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” نفذت الرقابة الصحية ببلدية أبو عريش خلال شهر ربيع من هذا العام 817 جولة توزعت كالتالي : 182مخالفة411مستوفي86أغلاق، و 138معاينة لاستخراج ترخيص، و مصادرة 982 كيلو مواد غذائية تالفة ” .

وأضاف الحساب، ” وتم تنفيذ ثلاث حملات بشعار ” هدفنا التغيير ” تشمل مغاسل الملابس ومحلات الحلاقة وجميع النشاطات بصناعية العرائش ” .

