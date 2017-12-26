بالصور.. بلدية أبو عريش تنفذ 817 جولة خلال شهر ربيع
نفذت الرقابة الصحية ببلدية أبو عريش التابعة لمنطقة جازان، 817 جولة خلال شهر ربيع من العام الجاري.
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” نفذت الرقابة الصحية ببلدية أبو عريش خلال شهر ربيع من هذا العام 817 جولة توزعت كالتالي : 182مخالفة411مستوفي86أغلاق، و 138معاينة لاستخراج ترخيص، و مصادرة 982 كيلو مواد غذائية تالفة ” .
وأضاف الحساب، ” وتم تنفيذ ثلاث حملات بشعار ” هدفنا التغيير ” تشمل مغاسل الملابس ومحلات الحلاقة وجميع النشاطات بصناعية العرائش ” .
اترك تعليقاً