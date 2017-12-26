” الشورى ” يطالب ” التنمية العقارية ” بتنفيذ الأمر السامي بتطويره

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية، بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.

كما طالب في جلسته المنعقدة صباح الثلاثاء، بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.

ودعا ” الشورى ” ، صندوق التنمية العقارية بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الأخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.