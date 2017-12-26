بالفيديو.. مواطن وأسرته وسط برد الصحراء بأحد رفيدة.. ومطالبات بتوفير سكن

حمود العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يفترش الأرض مع أسرته دون مأوى، بعد أن ترك عمله لظروف صحية وانقطع عنه معاش الضمان بعد زواجه.

وأوضح الفيديو طبيعة حياة المواطن مسلم خريص العمري مع زوجته وطفليه، والذي يقضي يومه مفترشًا الأرض أو داخل الخيمة التي قام بنصبها في أحد رفيدة؛ لحماية عائلته من البرد القارس في هذا العراء.

وأكد ” العمري ” انه لا يملك أي دخل مادي بعد أن انقطع عنه الضمان بعد زواجه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل جنديًا بالحرس الوطني بالرياض لمدة 7 سنوات وشارك في حرب الخليج، لكنه اضطر لترك عمله نظرًا لظروف صحية.

وناشد المسئولين بمساعدته في إيجاد منزل له ولأسرته يحميهم من البرد، ودعمه ماديًا حتى يتمكن ابنه البالغ من العمر 6 سنوات من ارتياد المدرسة، مؤكدًا أنه لا يتلقى أي دعم من الجمعيات الخيرية ولا يعلم شيئًا عن حساب المواطن.