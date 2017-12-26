” العمل ” ترصد التزام 7 مناطق بقرار توطين الذهب

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الإلتزام التام من 7 مناطق بالمملكة، لقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات بنسبة 100%، إثر جولاتها التفتيشية التي بلغت5960 ، فيما رصدت 210 مخالفة على مستوى المملكة.

وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، عن المناطق الملتزمة بقرار التوطين، من بينهم القصيم، تبوك، نجران، الباحة، عسير، الحدود الشمالية، جازان.

و كانت قد قامت وزارة العمل بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، لتمكين المواطنين من فرص العمل.