الكولسترول الضار يتسبب في أمراض القلب والجلطات

متابعات(صدى):

يتسبب تراكم الكولسترول الضار في انسداد الشرايين وحدوث الجلطات وأمراض القلب لذلك تعتبر التغذية السليمة وسيلة أساسية لخفض الكولسترول فينصح الخبراء بتناول أطعمة صحية.

وأشارت أحد الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي واستبعاد اللحوم الحمراء والبيض وجلد الدواجن والألبان الدسم، وتناول المكسرات والبروتين النباتي وصدر الديك الرومي والدجاج وكثرة تناول الأسماك والألياف يساعد على خفض الكولسترول بنسبة 29% بشكل طبيعي.

وأضافت الدراسة أنه يوجد كثير من الأطعمة تحقق نتائج فعالة منها الباذنجان والجريب فروت والفواكه والخضروات وزيت الزيتون مؤكدة أن تناول ماء الباذنجان يوميا لمدة شهر تحقق نفس نتائج دواء ستاتين المستخدم في خفض الكولسترول الضار في الجسم.