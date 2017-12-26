مركز شمعة للتوحد يقيم فعاليات للمصابين

سعيد العجل(صدى):

يقيم مركز شمعة التوحد فعالية لمصابي التوحد في المنطقة الشرقية بمركزهم الرئيسي بالدمام وذلك يوم الخميس الموافق 28ديسمبر2017 من الساعة الـ 4 عصراً حتى الثامنة مساءً بمناسبة ختام الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ الفعاليات بركن ( التأهيل والنطق ) والعلاج الوظيفي وركن المعلمة حتى الساعة 5 وتتوالىٰ بعدها بقية محاور الفعالية حيث تشمل أيضاً مسابقات حركية وهدايا للزوار وفلم توعوي.

الجدير بالذكر أن الدعوة موجهة لأطفال التوحد ولمن يعولهم من الآباء والأمهات أو من ينوب عنهم، كما أن المركز وضع رقم للتواصل (0530739770).في حال تأكد حضور الشخص لهذه الفعالية ليسجل أسمه من ضمن الحضور .

