قبل أيام قليلة من انتهاء 2017.. مواطنون يكشفون عن أمنياتهم للعام القادم

علي القحطاني(صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2017، وبداية عام جديد يحمل أمنيات وأحلام جديدة، يستعد لها المواطنون بشغف وأمل.

وتزامنًا مع اقتراب عام 2018، دشن المواطنون هاشتاق ” أمنيتي في 2018 ” ، الذي حمل العديد من الأمنيات الشخصية للمواطنين، بجانب التمنيات بالخير والذخر للمملكة والقادة.

وترصد ” صدى ” ابرز الأمنيات التي كشف عنها المواطنين عبر الهاشتاق.

كشف عيد البجيدي عن أمنيته للمملكة قائلًا: ” إن الله يديم علينا الأمن والأمان ويوفق حكومتنا الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد/ويحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وينصرهم ويثبتهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم .ويرد كيد من عاداهم ويحفظ هذا الوطن وشعبه من كل مكروه “.

قالت فاطمة: ” انا والله العظيم اكيد امي مارح تشوف هذي التغريده بس والله أمنيتي أن امي تكون سعيده ودي اشوفها مبسوطه دايما يارب تحفظها لي وتطول بعمرها وتسعدها دايما وتحقق لها كل امنياتها يارب امي وأمهات المسلمين قولوا آمين “.

وكتب ” الخالد ” : ” يعم السلام والأمان كل الدول الاسلاميه وان نتوحد تحت راية الإسلام”، وأضاف أخر: ” انشئ مشروعي الخاص والي بيستمر نحو الثراء “.

وتمنت ” مرام ” أن السنة القادمة تكون بلا أشخاص منافين، قائلة: ” أن تكون سنه بدون مصايب و بدون ناس منافقه”.

وأضاف ” غانم ” : ” أن ينجي الله المسلمين من الفتن ما ظهر منها و ما بطن وأن يوحد صفوفهم آمييين يا رب آمييين”.

وغردت أريج الحزيمي: ” يهدي و يعافي و يرضا و يرزق و يبارك لي و لجميع اهلي و المسلمين”.