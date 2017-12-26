أخر مستجدات قضايا الفساد.. 20 موقوفا وافقوا على التسوية وبدء المحاكمات قريبا

نايف السالم(صدى):

توقعت مصادر مطلعة أن يتم خلال الأيام القادمة البدء في محاكمات المتهمين في قضايا الفساد رافضي التسويات المالية قريباً، لأجل إعادة الحقوق المالية التي حصلوا عليها دون وجه حق للدولة، وأن هناك إجراءات للانتهاء من هذا الملف سريعًا.

وأوضحت بحسب ما نقلته صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأمريكية أن النيابة السعودية أطلقت أكثر من 20 شخصا، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ظلوا رهن الاحتجاز منذ مطلع نوفمبر 2017 ،للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد تتعلق بالمال العام.

وأوضحت أن من بين المفرج عنهم في الأيام الأخيرة، مسؤول سابق في وزارة المالية بالإضافة إلى مسؤول رفيع المستوى سابق في إحدى الشركات ، والعديد من رجال الأعمال المعروفين.

وأكدت أن عدد المفرج عنهم قد يزيد بالأيام القادمة وأن الحكومة تسعى وبشكل عاجل لإغلاق ملف من يرغب في إنهاء قضاياه العالقة مع الحكومة ، لافتاً أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى ترحيبا شعبياً.