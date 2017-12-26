14 فنانة تشكيلية تعرض لوحاتها في ” صناع الأمل تحدوا الإعاقة “

أماني الغامدي(صدى):

عرضت 14 فنانة تشكيلية من ذوات الاحتياجات الخاصة، أكثر من 120 لوحة متنوعة في 9 أركان بمعرض ” صناع الأمل..تحدوا الإعاقة ” في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة في الأحساء.

وتضمنت اللوحات، الطبيعة، رسومات الأطفال، بعض مفردات الحياة اليومية، غالبا عليها طابع الجرأة في الطرح واستخدام الظل والأبعاد في مكونات رسوماتهن.

وأوضحت بلقيس البوعلي، مديرة البرامج والفعاليات في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة، أن هدف الملتقى إبراز قدرة ذوى الإعاقة في الإبداع والفن، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم كافة حقوق التمكين.