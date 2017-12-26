9 أخطاء يجب على المدير الناجح تجنبها

نورة الشهري(صدى):

تنتشر بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على المنافسة المهنية في إطار بيئة العمل، مما يزيد من استقالة الكثير من الموظفين.

فإليك بعض الطرق السيئة التي ينبغي على المدير الناجح أن يتجنبها:

1-إنشاء سياسات المكتب: يعتمد بعض المديرين في تحفيز الموظفين على عامل التخويف على وظائفهم، وأنه يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت فحينها لا يشعر الموظفين بولاء للمؤسسة.

2- الإدارة شديدة التدقيق: لا يحب أي شخص أن يكون تحت إدارة شديدة التدقيق، فيفضل أن يتعامل المدير بطرق تجعل موظفيه يحبونه فضلا عن التحكم فيهم، وأيضا يجب أن يعامل جميع الموظفين بنفس الاحترام.

3-الكذب على العاملين: يعد كذب المدير على موظفيه أحد التصرفات السيئة التي تتسبب في غياب الثقة بينهم.

4-الأمور الخصوصية: يتحدث المدير أحيانا مع موظفيه عما يحدث في منزله وبين زوجته وهذا يجعل الموظفين يشعرون بعدم ارتياح مما يزيد الكراهية وعدم الثقة.

5-الانتقاد بدلا من التدريب: يتعمد المدير أحيانا أن يقلل من عزيمة موظفيه ويخبرهم بأنهم عديمو الفائدة، ولا يعملوا بالشكل الكافي.

6- أسلوب تواصل وقح: يقوم المدير السيء بسب ولعن الموظفين خلال الاجتماعات ويستخدم أسلوب الاذلال والإهانة العلني كي يحفز الناس، مع العلم أنه لا ينبغي على المدير يسب الموظفين وليس من حقه.

7-التصرف بغرور: المدير الفاشل عادة يدعي معرفة كل شيء وانه مثالي ولا يخطئ ودوما يلقي اللوم على موظفيه في حالة حدوث أي تقصير أو خطأ

8-إسكات أصوات الموظفين: تعامل المدير مع الموظفين بأن لا يسمع لأرائهم وكأنهم لا يفقهون شيء يتسبب في سقوط المؤسسة وعدم نجاحها، فمن المفترض إن يتعامل معهم كفريق في الشركة ويستمع لهم جميعا.

9-التوظيف بالواسطة: يقوم المدير السيء بتعيين موظفيهن في الشركة وهم أقل كفاءة فقط لكونهم أقاربه أو أصدقائه.