غرامة مالية على المؤسسات الصحية بسبب مواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تطبيق غرامة مالية لا يقل قدرها عن 10 آلاف ريال ولا يزيد عن 100 ألف ريال، على المؤسسات الصحية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج عن خدماتها.

وانتشرت في الفترة الأخيرة، إعلانات من المؤسسات الصحية عن خدماتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع ” سناب شات ” ، وذلك رغم عدم انتسابهم لجهات إعلامية مرخصة.

وتنص اللائحة التنفيذية على: ” في حال رغبت المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية والإعلان، يتوجب عليها الرفع لوزارة الصحة بصيغة الدعاية المطلوبة، للتأكد من عدم تعارضها مع أخلاق المهنة، وعدم اشتراك الإعلان لأكثر من فرع للمؤسسة الصحية الخاصة، ويكون الإعلان ساري المفعول حسب المدة المحددة “.