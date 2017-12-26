المملكة أكبر سوق للتبريد بحجم 23 مليار ريال بحلول عام 2022

عادل الحربي(صدى):

يتوقع ارتفاع سوق قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في المملكة إلى أكثر من 23 مليار ريال بحلول عام 2022 م، بعد أن سجل العام الحالي من 12.487 مليار ريال.

وبلغ معدل النمو السنوي المركب لقطاع التبريد 13%، كما أظهرت محركات السوق المواتية، بسبب الطفرة الكبيرة التي شاهدتها المملكة في مجال الإنشاءات، والنمو السكاني العالي، فضلا عن دعوة الحكومة إلى مزيد من الحلول الموفّرة للطاقة.

وقد تحولت المملكة إلى أكبر سوق للتبريد الداخلي والتبريد في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 50% من حيث القيمة.