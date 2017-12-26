اعتداء على مسجد باستخدام مواد متفجرة جنوب السويد

ستوكهولم (صدى):

ذكرت وسائل إعلام سويدية أن مسجدًا بأحد ضواحي المدينة تعرض لاعتداء من قبل مجهولين بإلقاء مواد متفجرة مما تسبب في خسائر كبيرة.

وأوضحت أن المسجد الذي تعرض للهجوم يقع في بلدة ” سافّل ” جنوب السويد وأدى إلى تهشم نوافذه.

وذكرت محطة ” اس في تي ” التلفزيونية السويدية الرسمية، أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد، الأمر الذي ألحق أضرارًا بجدرانه.

وقال رئيس المركز الثقافي الإسلامي المشرف على المسجد في البلدة، عبدالحكيم أدان، إن الاعتداء مروع وغير مبرر. ورجحت الشرطة أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.