حلول لمحاربة نزلات البرد.. أبرزها ” حمامات الساونا “

برلين(صدى):

توصلت تقارير طبية، مؤخرًا، إلى حلول جذرية تمكن الفرد من مواجهة نزلات البرد في الشتاء، والتي يعاني منها الكثير على فترات مزمنة، من بينها حل جديد يكمن في الحمامات التبادلية، والذهاب لحمامات الساونا بانتظام.

وذكرت مجلة ” الصيدليات الحديثة ” الألمانية، أنه يمكن محاربة نزلات البرد في الشتاء بتناول فيتامين سي، والحمامات التبادلية، والذهاب بانتظام إلى حمامات الساونا.

وتتسبّب البرودة الجوية في الشتاء، بتقليل الدم الوارد إلى الأوعية في الأغشية المخاطية الأنفية، مما يقلل عدد الخلايا المناعية الواصلة إليها، وتكثر العرضة لنزلات البرد، ويحتاج الجسم إلى تقوية المناعة.

ويمكن تقوية المناعة، ومواجهة البرودة الجوية، من خلال الحمامات التبادلية، ساخن وبارد، والذهاب إلى حمامات الساونا بانتظام، حيث إنها تتيح للجسم الاستجابة بشكل أسرع لتقلبات درجات الحرارة.