إنقاذ مواطن من الغرق بالواجهة البحرية في ينبع

نايف السالم(صدى):

صرَح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنوّرة، المقدم تركي بن حسين القحطاني، بأن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ مواطن من الغرق أمس الإثنين، في منطقة الواجهة البحرية المرحلة الأولى بالمسبح الجنوبي في ينبع.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن تم نقله بإسعاف حرس الحدود إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية، وكان وضعه الصحي مستقراً، وبحالة وعي، وغادر الغريق المستشفى، عصر أمس، وهو بصحة جيدة.

وطالب المتحدث الإعلامي جميع المواطنين والمقيمين، توخي الحيطة والحذر في أثناء النزهة على الشواطئ وممارسة السباحة.