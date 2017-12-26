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  3. ” بتكوين ” تبدأ تعافيها وسط مخاوف انفجارها بزيادة 10%

” بتكوين ” تبدأ تعافيها وسط مخاوف انفجارها بزيادة 10%

” بتكوين ” تبدأ تعافيها وسط مخاوف انفجارها بزيادة 10%
علي القحطاني(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في قيمتها الحالية متعافية من التذبذب الذي مرت به خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفعت العملة خلال تعاملات اليوم بنسبة 10.80% إلى 15422 دولار، بزيادة 1505 دولارات في بداية التعاملات، متجاهلة التحذيرات والمخاوف حول انفجارها الذي قد يشمل سوق الأسهم كله.

وكانت ” بتكوين ” تعاني من الانخفاض خلال الأيام الماضية حيث هبطت إلى 14 ألف دولار بعد وصولها لاعلى مستوياتها مسجلة 19 ألف دولار.

 


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