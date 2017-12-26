بالفيديو.. سارة الودعاني تمسح الميكاب على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت الفنانة السعودية سارة الودعاني مبادرة اليوم العالمي بدون ميكاب للسيدات .

وقامت سارة خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية وهي تُزيل الميكاب من على وجهها مؤكدة ” انا الحين في قمة سعادتي وراحتي “.