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بالفيديو.. سارة الودعاني تمسح الميكاب على الهواء

بالفيديو.. سارة الودعاني تمسح الميكاب على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

أطلقت الفنانة السعودية سارة الودعاني مبادرة اليوم العالمي بدون ميكاب للسيدات .

وقامت سارة خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية وهي تُزيل الميكاب من على وجهها مؤكدة ” انا الحين في قمة سعادتي وراحتي “.

. #ساره_الودعاني تطلق مبادرة اليوم العالمي بدون مكياج🌸 الحساب برعاية 💖مركز الجناح الابيض الطبي💖‬ ‫😀اسنان/تركيبات/جلدية/ليزر😁‬ @whitewingdentalcenter @whitewingdentalcenter2 . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14936 ] نشر منذ 56 دقيقة

اوكي

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