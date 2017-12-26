بالفيديو.. سارة الودعاني تمسح الميكاب على الهواء
أطلقت الفنانة السعودية سارة الودعاني مبادرة اليوم العالمي بدون ميكاب للسيدات .
وقامت سارة خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية وهي تُزيل الميكاب من على وجهها مؤكدة ” انا الحين في قمة سعادتي وراحتي “.
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abu ammar[ عدد التعليقات: 14936 ] نشر منذ 56 دقيقة
اوكي