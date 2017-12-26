يوم راحة إضافي لـ ” سيتي ” يغضب مدرب اليونايتد

ماجد محمد(صدى):

استنكر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، منح بعض الفرق أيام راحة إضافية، في إطار الجولة الـ 20 من الدوري الانجليزي.

وقال “مورينيو” لـ قناة ” سكاي سبورتس ” ، إن إعطاء بعض الفرق يوم إضافي واحد يعني له الكثير، خاصة في ظل هذه الفترة من الموسم، في إشاره إلى غريمه المتصدر نادي مانشستر سيتي، الذي تم منحه يوم راحة إضافي.

وأضاف ” مورينيو ” : ” أنا لا أتحدث فقط عن الفرق المحظية التي ستتمتع بستة أيام للتعافي والاستمتاع والاستعداد للمباراة المقبلة، لكن أيضا الفرق الذي ستتمتع بوقت أكثر منا، على سبيل المثال الفرق التي تلعب بعد غدٍ ” الأربعاء “.

يُذكر أن غالبية مباريات الجولة الـ 20من الدوري الانجليزي ستقام اليوم الثلاثاء، بينما مباراة سيتي الأربعاء، ومباراة كريستال بالاس وأرسنال الخميس في ختام المرحلة.