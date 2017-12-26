حظر التدخين داخل المؤسسات التعليمية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التعليم على المسئولين بديون الوزارة والإدارات التعليمية، ضرورة إبلاغ جميع المؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو الخاصة، بمنع التدخين بشكل نهائي داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي وفقا للقرار الملكي لعام 1436 هـ، الخاص بمكافحة التدخين داخل المملكة، وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.

كما وجهت الوزارة إدارة الأمن والسلامة ببذل جهودها في استقبال الشكاوى والبلاغات عن المخالفين داخل المؤسسات التعليمية، وضبطهم واتخاذ اللازم بشأنهم وإجراء التحقيقات معهم.