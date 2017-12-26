غرامة 500 ألف ريال لمزوري بيانات حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن أنه سيفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال إذا رصدت الجهات بيانات غير صحيحة للمستفيدين من الحساب، وقد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات.

وأشار المستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أن إمداد الجهة ببيانات أو مستندات غير صحيحة يعتبر تزوير، موضحا أن الشخص يكتب إقرار وتعهد على نفسه ينص على إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يحق للجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية عليه.