بالصور.. ” الربيعة ” يكرم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بعد حصوله على المركز الثالث من بين 70 مستشفى على مستوى المملكة تنافست ضمن برنامج ” أداء الصحة ” والذي ضم أكثر من 563 مشروع تحسين تم إنجازها، حيث شارك المجمع بمشروع التحسين ” مرصد أداء الأمل (Dashboard) ” ، ويعد المجمع هو المستشفى النفسي الوحيد ضمن الفائزين في هذا البرنامج.

وأوضح رئيس فريق المشروع مدير الصحة الإلكترونية هشام الدريس إن حصول المجمع على هذا المركز جاء لتميزه ونجاحه في متابعة أكثر من 60 مؤشر سريري من أصل 75 مؤشر وكان له أثر إيجابي على عدد كبير من مؤشرات الأداء في معظم الأقسام الحيوية بالمجمع والتي شملت (الطوارئ، العيادات الخارجية، المختبر وأقسام التنويم).

من جهته قدم الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني شكره وتقديره لوزير الصحة على هذا التكريم معتبراً إياه حافزاً كبيراً لمزيد من التطوير والتحسين في الأداء ومستوى الخدمة بما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين.

وكشف د. القحطاني أن هذا المشروع رفع دقة البيانات المدخلة للمؤشرات الجديدة إلى 96%، وتحسين جودة الخدمة المقدمة ومنها تحسين متوسط وقت انتظار الحالات العاجلة بالإسعاف بنسبة 60%، وتحسين نسبة المشاهدة الأولى للمرضى المنومين خلال 24 ساعة بنسبة زيادة 76% عما كانت عليه، وأصبح هناك ارتباط تكاملي بين أقسام المجمع والخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقدم حل تقني ” منصة لذكاء الأعمال ” يجمع بين جميع المؤشرات السريرية يتواكب مع رؤية المملكة 2030، ويمّكن المسئولين ومتخذي القرار من الاطلاع على بيانات لحظية لهذه المؤشرات السريرية وسرعة اكتشاف مواطن تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وسرعة معالجة وتصحيح مسار تقديم الخدمة للمرضى.

كما قدم شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعده للشؤون العلاجية الدكتور سطام الشيحة ومدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي على دعمهم اللامحدود للمجمع ولأعضاء فريق المشروع.

