” مورجان ستانلي ” يكشف وهم ” بتكوين ” وقيمتها الحقيقية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مصرف مورجان ستانلي، عن القيمة الحقيقة للعملة الرقمية ” بتكوين ” والتي يتم تداولها بقيمة عالية محققه أعلى مستويات لها وسط ترقب العالم أجمع.

وأكد المصرف في وثيقة بحثية أرسلها إلى بعض العملاء، أن القيمة الحقيقية لعملة بتكوين الافتراضية ربما تكون ” صفر دولار ” رغم تداولها فوق مستويات 14 ألف دولار حاليًا.

وأوضح ” مورغان ستانلي ” أنه لا يمكن تقييم العملة الإلكترونية المشفرة مثل باقي العملات النقدية والذهب، ويرجع ذلك إلى أنه لا يوجد سعر فائدة يساعد على ذلك.

كما أشار إلى أن العملة الرقمية وصلت خلال الـ30 يومًا الماضية إلى 3 مليارات دولار يوميًا في حين تصل تداولات العملات التقليدية في أسواق الفوركس بالعالم إلى 4.5 تريليون دولار يوميًا، مما يدل على أنها ليست بالقوة التي تظهر بها.

يُذكر أن ” بتكوين ” سجلت ارتفاعات نارية منذ مطلع العام الحالي 2017؛ لتخترق أخيرًا حاجز 19 ألف دولار وتسجل بذلك صعودا بأكثر من 20 ضعفًا، و لكنها تعاني من خسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية أفقدتها نحو ثلث قيمتها، حيث بعد أن فقدت يوم الجمعة الماضي أكثر من 25% من قيمتها.