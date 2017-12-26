” القدس عربية ” في خليجي 23

نواف السالم(صدى):

لم ينسى جمهور المنتخب العُماني، في مباراة منتخبهم أمس الإثنين، أمام الكويت، أن يعلنوا رفضهم لانتهاكات الكيان الصهيوني ضد أشقائهم في القدس الشريف.

واعلن الجمهور العُماني، تضامنه مع القدس وإصراره على عروبتها كما كافة الجماهير العربية، رافعين لافتة كُتب عليها ” القدس عربية “.

يأتي ذلك اعتراضاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني.

وتمَكن المنتخب العماني من تحقيق فوزاً غالياً على نظيره الكويتي 1-0، ليحافظ على آماله بالتأهل لنصف النهائي في حال فوزه على الأخضر.