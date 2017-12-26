لأهميتها السياحية .. 6 صالات سينما بجدة

نايف السالم(صدى):

قال فهد المعمر، مشرف قطاع السينما في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنه يتم وضع اللوائح الخاصة لصدور تراخيص تشغيل صالات السينما.

ومن جانبه أوضح وليد الشهري، مدير التأجير في رد سي مول، أنه في أغلب أسواق العالم، يشكل عائد دور السينما نصف المرود الناتج عن التأجير العائد على السوق.

وأشار أن رخص التشغيل المسموحة للراغبين في الاستثمار في مجال السينما، ستعتمد على محورين، الأول: تحديد المشغل الرئيس المعتمد لدور العرض، والثاني: المسئول عن عملية الإنتاج والحصول على الحقوق الخاصة به.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة جدة إنشاء من خمسة إلى ستة دور عرض؛ حيث تمثل جدة أهم المدن السياحية بالمملكة .